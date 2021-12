André Gonçalves volta a ser alvo de um pedido de prisão domiciliária após queixas de não pagar a pensão domiciliária da filha mais nova, Valentina, atualmente com 18 anos. Anteriormente, o ator brasileiro já tinha sido acusado pelo mesmo motivo pela filha Manuela, de 23 anos.

"Devastado" com a situação, André pretende terminar a carreira, tal como afirmou ao O Globo. "Não aguento mais tanta pressão por dinheiro. Eu venho com isso há cinco anos. Achando que todo dia vai ter um oficial de Justiça na minha porta, me acordando às 5h da manhã, de sobressalto", disse em entrevista.

"Elas viraram as costas para mim por dinheiro, não quero dizer nenhum nome ruim dos meus filhos, mas eu acho que é inominável a situação que eu estou passando sem precisar passar. A saída não é a prisão. Eu sei o pai que eu sou, que eu quero ser. Não sou bandido", acrescentou ainda.

Recorde-se que André Gonçalves participou em novelas como 'Caminho das Índias', 'Alma Gémea' e 'Malhação'. O ator está casado com Danielle Winits há seis anos e é ainda pai de Pedro Arthur, de 20 anos, o único filho com quem mantém uma boa relação.