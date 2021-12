Gotham

Dias depois de Chrissy Teigen revelar que a filha, Luna, inspirou os pais a fazer novas tatuagens, no programa de Ellen DeGeneres, John Legend tatuou um desenho da menina, no braço.

"A Luna estava a desenhar em nós uma noite", contou na altura, referindo que ambos acabaram por ficar inspirados.

Após Chrissy Teigen ter tatuado uma borboleta feita pela filha, foi a vez do companheiro. O cantor tatuou um ramos de flores no braço, tal como se vê numa publicação feita no Instagram.

Espreite a imagem, em baixo.