J.K. Rowling está novamente a ser alvo de duras críticas. A autora da saga Harry Potter voltou a tecer comentários transfóbicos e, nas redes sociais, vários internautas criticaram a posição da escritora.

Este domingo, dia 12 de dezembro, Rowling usou a sua conta oficial do Twitter para partilhar uma notícia do The Times que dava conta que a polícia começará a registar violações cometidas por criminosos com genitais masculinos como "femininos", se esse for o género com o qual se identificam.

"Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. O indivíduo com pénis que te violou é uma mulher", pode ler-se na partilha que despoletou dezenas de críticas na rede social.

Esta não é a primeira vez que a autora é criticada pelos seus comentários transfóbicos.