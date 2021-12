No passado domingo, chegou ao fim mais uma temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Francisco Martins, mais conhecido por Chico das Aventuras, não desistiu do sonho de encontrar a mulher da sua vida e acabou por conhecer Vanessa Ferreira. Esta segunda-feira, 13 de dezembro, o casal esteve na Casa Feliz e falou com Diana Chaves e João Baião sobre a experiência no programa e a atual relação.

>> "SENTI QUE O CORAÇÃO ESTAVA A PALPITAR LOGO DE INÍCIO"

Ele sentiu "uma boa química" quando a viu pela primeira vez. Ela tinha uma ideia preconcebida dele devido ao que tinha visto na 2ª edição do programa da SIC, mas rapidamente mudou de ideias. "Eu pensei que ele era só brincadeira e que não sabia levar nada a sério. [Quando o conheci] senti-me em paz, senti-me à vontade com ele. Eu tinha medo de arriscar mas como a conversa correu tão bem senti que tinha pernas para andar. Senti que o coração estava a palpitar logo de início", confessou.

A médica veterinária de 36 anos surpreendeu os apresentadores da Casa Feliz ao revelar que sentiu "palpitações logo no primeiro dia" em que chegou à quinta. Já Francisco Martins confessou que desde cedo percebeu que as restantes candidatas "estavam fora de jogo".

O segredo, diz o agricultor, passa por ambos terem falado honestamente um com o outro. "Ela abriu logo o jogo e eu abri com ela. Tudo o que saiu nas revistas eu já sabia e é tudo uma farsa. Sei que falam mentira em muita coisa", afirmou e acrescentou: "Encontrámos o amor os dois. Ela partilhava da mesma opinião que eu. Somos exatamente iguais, pensamos da mesma forma".

>> O NAMORO E OS PLANOS PARA O FUTURO

Depois do final de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, o casal decidiu encurtar os 420 quilómetros de distância que os separava, já que Vanessa Ferreira é de Corroios. "Já estamos a morar juntos em Navió. Ela já arranjou lá trabalho na sua área", revelou Francisco Martins.

No domingo foram reveladas imagens do agricultor a fazer o pedido de casamento: "Aceitas casar aqui com o porta-chaves?". Ela aceitou e disse: "Senti-me nas nuvens. Era realmente isto que eu queria, estamos em sintonia".

No entanto, o pedido ainda não foi oficializado. Esta segunda-feira, Francisco Martins contou que houve um imprevisto com o anel de noivado. "Já tenho o anel, esqueci-me de o trazer. Foi uma desgraça, porque eu enganei-me e não comprei uma pérola. Normalmente o anel de noivado tem de ter uma pérola, mas não havia anel para o dedo dela. Só tinha um e, então, eu disse 'vai esse'", finalizou.

Ainda assim, o casal mostra-se feliz e com os olhos postos no futuro.

Veja AQUI o vídeo do casal na Casa Feliz.