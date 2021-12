Jim Spellman

Afastada da vida mediática desde 2017, depois de ter sofrido um colapso nervoso, Nelly Furtado voltou às redes sociais para dar uma novidade especial aos fãs. A artista atualizou a biografia da sua página de Instagram e revelou que teve dois filhos durante esse período.

“Mãe de três crianças lindas, de 18, 3 e 2 anos”, escreveu a artista na rede social, ainda que sem partilhar qualquer registo fotográfico dos filhos mais novos. Segundo a imprensa internacional, o pai das crianças será o rapper Hodgy, cujo romance foi noticiado em 2018.

De salientar que há pouco mais de um ano, a filha mais velha de Nelly Furtado, Nevis Gahunia, partilhou uma fotografia nas redes sociais em que surge com uma criança ao colo, que poderá ser um dos seus irmãos mais novos. Recorde-se que a jovem, de 18 anos, é fruto do antigo relacionamento da artista com Jasper Gahunia.