Leonor Xavier morreu este domingo, 12 de dezembro, no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa. A escritora e jornalista estava internada desde novembro devido a um cancro que se agravou no início deste mês. Tinha 78 anos.

De acordo com o que Guilhermina Gomes, editora e amiga da autora, disse à Lusa, Leonor sofria há anos com a doença.

Entre 1975 e 1987, a escritora viveu no Brasil, onde foi correspondente do Diário de Notícias, no Rio de Janeiro. Em Portugal, trabalhou na revista Máxima, Sábado, Vogue e no Jornal de Letras.

Leonor foi casada com Alberto Xavier, professor universitário, com quem teve três filhos, durante 19 anos. Em março de 1987 conheceu Raul Solnado, um dos atores mais carismáticos de Portugal, com quem manteve uma relação. Nesse mesmo ano, foi agraciada com o grau de Oficial da Ordem do Mérito.

Em 2003 assinou a biografia "Raul Solnado, a vida não se perdeu".