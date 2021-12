Ivo Lucas, o ex-namorado de Sara Carreira, e a fadista Cristina Branco vão responder pelo crime de homicídio por negligência.

Os outros dois condutores envolvidos no acidente também estão acusados pelo Ministério Público.

VEJA AQUI A PEÇA DA SIC NOTÍCIA E SAIBA MAIS.

Sara Carreira morreu numa colisão que envolveu quatro veículos ligeiros, ocorrida em dezembro, de 2020, na Autoestrada (A1). O óbito foi declarado no local, registando-se ainda três feridos que foram transportados para o Hospital de Santarém.

Ao volante do carro onde Sara seguia, estava o namorado Ivo Lucas, que ficou gravemente ferido com uma fratura exposta no braço.

SAIBA MAIS