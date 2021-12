Miguel Romao

Catarina Furtado começou desde tenra idade a fazer voluntariado e foi nessa experiência que se deparou com uma situação bastante desagradável e que foi, apenas com nove anos, não foi capaz de não reagir e chegou mesmo a cuspir no rosto de uma senhora.

Em entrevista à revista Nova Gente, a apresentadora foi a uma praia com “um ou dois jovens especiais, com trissomia 21“, para passearam à beira-mar, e um deles quis cumprimentar “duas pessoas que estavam deitadas na toalha“.

“Quando ele lhe estende a mão, uma das senhoras diz: 'tire-me isto daqui'. Quando a senhora disse aquilo, fez-me imensa confusão. Na minha família, nunca tinha percebido que a diferença era uma coisa negativa. Era apenas uma diferença“, recordou. “Fiquei muito irritada, mas não tinha argumentos para lidar com uma senhora adulta“, acrescentou.

“Naquele momento, a única coisa que consegui fazer foi, fruto da indignação, cuspir na cara da senhora. E desatei a fugir. Puxei o Tó e fugimos“, contou.