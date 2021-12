Park So-dam, uma das estrelas do elenco que emocionou o mundo inteiro no filme Parasitas, tem cancro. A atriz sul-coreana enviou um comunicado adiantando o diagnóstico e recuperação.

Numa declaração enviada à CNN Indonésia, a agência da atriz conta Park So-dam sofre de um carcinoma papilar e que foi submetida de imediato a uma cirurgia, depois do diagnóstico num exame de rotina. No mesmo texto é revelado que a atriz de 30 anos não fará promoção do seu filme, Special Cargo, com lançamento previsto para janeiro de 2022.

Recorde-se que Parasitas fez história na 92ª edição dos Óscares com quatro estatuetas, sendo o primeiro filme em língua estrangeira [neste caso, que não é falado em inglês] que conquista o principal prémio da noite.