Europa Press Entertainment

Verónica Forqué foi encontrada morta, em casa, aos 66 anos. A notícia é avançada pela pelo El País que confirma a morte da atriz.

De acordo com a publicação, que cita a polícia espanhola, a atriz terá tirado a própria vida. As autoridades receberam a primeira chamada a relatar uma tentativa de suicídio por volta das 12h49 na rua Víctor de la Serna, onde vivia a artista.

O último trabalho da atriz foi como concorrente do programa 'MasterChef Celebrity'. Do extenso currículo de Verónica fazem parte tramas como 'Qué ha yo yo un merece isso?', 'Sé infiel y no mires con qué', 'El año de las Luces', 'Ramón y Cajal' e 'El jardin de Venus'.

Se precisar de ajuda entre em contacto com uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Pablo Cuadra