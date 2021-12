Pool

Max Verstappen venceu o britânico Lewis Hamilton na última volta da última corrida da temporada, em Abu Dhabi.

Verstappen, que perdeu a liderança da corrida logo no arranque, recuperou o primeiro lugar na última volta depois da intervenção do 'safety car', devido ao despiste do canadiano Nicholas Latiffi (Williams).

O piloto é, assim, campeão pela primeira vez, o 34.º diferente da história da Fórmula 1, com oito pontos de vantagem sobre Hamilton, enquanto a Mercedes venceu o Mundial de Construtores pela oitava vez consecutiva.

Ali Haider

