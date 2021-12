Reprodução Instagram, DR

Kelly Bailey é filha de mãe portuguesa e pai britânico e, nos últimos três anos, a atriz de 23 anos tem passado o Natal em Portugal, mas está mais habituada à tradição inglesa.

“Não seguimos muito as tradições portuguesas. Aliás, eu não sei o nome de muitos dos doces de cá, apesar de ter alguns na minha mesa de Natal, porque a minha tia faz sempre questão de fazer”, começou por dizer a namorada de Lourenço Ortigão à revista TV7 Dias.

A atriz diz ser "apaixonada pelo Natal", mas explica que em Inglaterra há uma magia diferente: “Não sei se é do frio e da neve, mas vive-se mais intensamente. Acho que vivi mesmo a magia do Natal até há bem pouco tempo", acrescentou. E confessou: "Aliás, até há bem pouco tempo acreditava no Pai Natal. É uma vergonha”.

“Ainda hoje há um bocadinho de mim que acredita e que não quer perder isso, porque acho que é giro”, rematou.