O mundo viu a sua luta de dois anos contra a leucemia e emocionou-se com as suas mensagens de esperança. Infelizmente, Luís Costa, conhecido por DJ Magazino, não resistiu e morreu esta quinta-feira, 9 de dezembro, após dois anos a lutar contra uma leucemia.

Este sábado, 11 de dezembro, realizou-se o funeral e, de acordo com a Nova Gente, o músico entregou um cartão à agência funerária para entregar aos familiares e amigos. “Parto com todos no coração. Na saudade da minha presença, lembrai-vos dos momentos maravilhosos que vivemos e assim estarei mais perto de vós. Aquela estrela que brilha sou eu a amar-vos eternamente”, escreveu, assinando o nome completo no fim.

Recorde-se que foram várias as homenagens nas redes sociais, incluindo de famosos como Ljubomir Stanisic, Catarina Furtado, Inês Santos, Carolina Deslandes, Joana Cruz e Rita Ferro Rodrigues.