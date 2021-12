No passado dia 7 de dezembro, Nick Cannon revelou que o seu filho Zen, de apenas cinco meses, morreu com um tumor no cérebro. Esta sexta-feira, dia 10 de dezembro, o ator e apresentador contou, durante o programa The Nick Cannon Show, que fez uma tatuagem do bebé.

"Na noite passada tive a oportunidade de fazer uma tatuagem do meu filho Zen como um anjo", disse, depois de agradecer o apoio que tem recebido.

"Doeu, mas valeu muito a pena", acrescentou, referindo que chegou ao local para fazer a tatuagem às 19h30 de quinta-feira e saiu de lá por volta da uma da manhã.

Nick Cannon partilhou o vídeo na sua página de Instagram e escreveu as seguintes palavras na legenda: "Vi muito amor esta semana. Não posso dizer OBRIGADO o suficiente. Terei sempre este anjo comigo".

Veja abaixo a publicação com o vídeo:

Zen nasceu em junho, fruto da relação de Nick Cannon com a modelo Alyssa Scott. O ator e apresentado é ainda pai dos gémeos Morocan e Monroe, de 10 anos, fruto do anterior casamento com Mariah Carey, de Golden, de quatro anos e Powerful Queen, de um ano, fruto do antigo relacionamento com Brittany Bell, e, no último mês de junho, tornou-se novamente pai de gémeos, Zillion e Zion, cuja mãe é Abby de la Rosa.