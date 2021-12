Fátima Lopes foi a convidada do programa Alta Definição deste sábado, dia 11 de dezembro, e acabou por falar sobre a sua vida profissional.

"Fiz algumas coisas que não queria ter feito. Faltou-me capacidade de dizer 'eu não faço isso'. Para não criar guerra com as minhas chefias eu acabava por aceitar", começou por dizer a Daniel Oliveira.

"Não consigo trabalhar num sítio onde eu não sinta que sou bem-vinda ou que as pessoas estão bem comigo. Isso faz-me mal, acabo por me vir embora", explicou e acrescentou: "No dia em que encho o copo não vale a pena, podes vir com todas as promessas do mundo".

Fátima Lopes esteve 11 meses sem projetos em televisão depois de uma decisão ponderada, onde quis sobretudo respeitar o seu tempo. "Não tenhas dúvidas [de que essa decisão foi o melhor para os meus filhos]. Acho que lhes dei uma grande lição. Assim que saio da televisão, tenho uma conversa com eles e digo: 'meus queridos filhos, a nossa vida mudou. Há meses em que a mãe vai ganhar e há meses em que não vai ganhar'", contou.

"Digo isto sem qualquer vergonha. Eles têm de se adaptar como eu me adaptei e está tudo certo (...) houve muitos momentos em que tive medo e pensei 'será que vou conseguir?'. Houve momentos em que eles deitavam-se e eu fazia as minhas contas de cabeça", revelou.

"Sou profundamente grata e vou ser sempre por todos os anos que fiz 'daytime'. Foi lá que me construí como pessoa e como profissional (...) Fico particularmente feliz por poder por lado a lado programas de canais diferentes, porque eu não sou uma mulher de guerras nem desentendimentos. Dou-me bem com pessoas dos vários canais", finalizou.

Veja AQUI a entrevista completa.