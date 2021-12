SIC

Joaquim Monchique esteve à conversa com Inês Lopes Gonçalves, no programa '5 Para A Meia Noite', e relembrou uma viagem que fez com o apresentador da SIC João Baião e Maria Rueff a Hong Kong, na China. Lá, o trio fez uma aposta.

"Havia umas escadas gigantescas em Hong Kong e eu tinha visto uma carteira de uma boa marca, eu queria aquela carteira, mas achava-a cara, e disse ao Baião e à Rueff: 'Se subir estas escadas com as cuecas e as calças em baixo vocês compram-me a carteira?'", contou, referindo que os amigos acenaram que sim com a cabeça.

"Tirei as calças e as cuecas e subi a escada rolante com os chineses a olharem para mim, os chineses não me conheciam de lado nenhum", completou, gerando gargalhadas por parte do público.