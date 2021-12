Jon Kopaloff

Jennifer Aniston deu uma entrevista onde falou sobre a mãe, a atriz Nancy Dow, que morreu em 2016, aos 79 anos, após sofrer uma série de ataques cardíacos e perder a capacidade de falar e de andar. Mãe e filha não tinham uma boa relação.

Questionada pelo site norte-americano The Hollywood Reporter sobre como chegou aos 52 anos sem nunca ter enlouquecido em público, Jennifer relacionou à sua relação conturbada com a mãe, sendo esta uma declaração muito rara. “Tenho muitas pessoas positivas ao meu redor”, começou por dizer a atriz. “E eu cresci a ver uma pessoa [Nancy Dow] a viver confortavelmente na posição de vítima e nunca gostei disso. Eu sabia que essa pessoa estava a ser um exemplo de algo que eu nunca quis ser e jamais serei”, acrescentou.

“É tóxico, destrói as tuas entranhas e a tua alma. E olha, é um efeito colateral ter de ver as tuas merdas expostas no mundo? Sim, é inconveniente, mas é tudo relativo”, rematou.

Jennifer Aniston e Nancy Dow, conhecida pelas séries 'The Beverly Hillbillies’ e ‘The Wild Wild West’, afastaram-se no início dos anos 1990 e só se aproximaram, mesmo que distantes, no início dos anos 2000. A falecida atriz deixou os filhos fora do testamento.

Além de nunca ter convidado a mãe para nenhum dos seus dois casamentos, com Brad Pitt e Justin Theroux, explicou numa entrevista em 2011 que a mãe era a culpada pela sua baixa auto-estima.

Paul Harris