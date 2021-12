DR

Fátima Lopes é a convidada do programa Alta Definição deste sábado, 11 de dezembro. Depois da condução da 1.ª Gala dos Sonhos, na SIC, a apresentadora dá a conhecer o seu lado mais pessoal numa conversa intimista com Daniel Oliveira.

No vídeo promocional da entrevista divulgado nas redes sociais, a comunicadora fala sobre o seu regresso à estação de Paço de Arcos mais de uma década depois e recorda, emocionada, as palavras do pai, quando anunciou a sua saída da TVI.



"Abraçou-me, olhou-me no rosto e disse-me: 'o pai sabe que te vai correr bem porque tu és uma grande mulher e eu tenho muito orgulho em ti…',



Uma entrevista a não perder este sábado, pelas 14h00, na SIC!