Filipa Nascimento desempenhou o papel de entrevistadora no programa Júlia desta sexta-feira, 10 de dezembro. A atriz conduziu uma entrevista ao marido Duarte Gomes, com quem trocou alianças em setembro.

Apaixonado por motas desde a adolescência, o ator lembrou um grave acidente de viação que sofreu e que lhe deixou marcas.

“Estava num semáforo na rotunda de Entrecampos. O semáforo fica verde, eu arranco e vem uma pessoa desalmada da esquerda, que passou o sinal vermelho…Depois veio-se a saber que estava com uma taxa de álcool superior à permitida e, basicamente, levou-me a frente da mota. Eu não pensei muito, saltei para o lado, bati com a cabeça, fiquei com o joelho um bocadinho mauzinho e até hoje não consigo fazer uma viagem até ao Algarve sem ter de esticar a perna”, recordou.

“Ainda tenho mazelas desse acidente e estava a gravar na altura uma série da RTP e andava de muletas. Só tirava as muletas para gravar”, afirmou, lembrado as semanas que se seguiram ao acidente.

“Acho que é difícil alguém ter mota e nunca ter tido um acidente na vida, é quase impossível”, completou.