Getty Images

Charlene do Mónaco desapareceu há cerca de um mês da vida pública e encontra-se neste momento internada numa clínica. Apesar do marido, Alberto do Mónaco, ter explicado que a sua doença se deve a um "profundo esgotamento físico e emocional" agravado pelas cirurgias que teve que se submeter na África do Sul devido à infecção de nariz, garganta e ouvidos, há quem diga que o motivo é outro.

A jornalista espanhola Pilar Eyre, especialista na família real, contou na revista Lecturas que o problema seria "negligência durante um facelift feito no Dubai, que deformou o seu rosto", de acordo com a NIUS. Pilar explica que a infeção de Charlene tem origem numa intervenção estética, algo que o marido negou em entrevista à revista People quando disse que a doença da mulher "não tem relação com cirurgia plástica nem com uma crise no casamento".

Recorde-se que Charlene do Mónaco assinalou esta sexta-feira, dia 10 de dezembro, o aniversários dos filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, que completam 7 anos, partilhando uma fotografia onde surge com máscara no rosto.