Rick Kern

Travis Scott tem vivido uma "montanha-russa emocional" desde a tragédia no festival Astroworld, no dia 5 de novembro, que terminou com 10 mortos e dezenas de feridos. O rapper quebrou o silêncio naquela que é a sua primeira entrevista após o incidente e disse que fez tudo o que podia para ajudar.

Numa conversa com Charlamagne Tha God no “The Breakfast Club”, o companheiro de Kylie Jenner explicou que não ouviu os gritos de socorro do público. “Eu simplesmente não ouvi", afirmou. Questionado sobre se fez tudo o que pode, Travis respondeu: “Tudo que eu fisicamente [consegui], sim claro. E, se soubesse o que estava a acontecer... Tu só gostarias de ter feito algo melhor. Mas, estando ali, mil por cento".

"Sempre que eu conseguia ver algo assim, eu agi. Parei algumas vezes apenas para ter certeza de que todos estavam bem", garantiu.

Mas porque é que o concerto continuou durante mais 40 minutos depois das autoridades terem identificado e alertado de que haveria pessoas feridas? O rapper explicou que apenas foi avisado de que deveria acabar o concerto depois dos convidados subirem ao palco. "Foi isso que fizemos. Fora isso, não houve comunicação", disse.

Sobre a sua responsabilidade na tragédia, o artista de 30 anos fez uma reflexão: "Tenho a responsabilidade de descobrir o que aconteceu aqui. Tenho a responsabilidade de descobrir a solução", afirmou.

"Estou sempre aqui. Estou nisto com vocês. Adoro-vos e estarei sempre aqui para vos ajudar”, disse, dirigindo-se às famílias das vítimas. “Eu entendo que vocês estão a sofrer agora. A encontrar uma explicação. E não é apenas uma coisa de agora, é uma coisa para sempre", continuou o músico, referindo que as pessoas que foram ao concerto "são a minha família. É muito difícil para mim. Eles perderam os seus ente-queridos".

O rapper garante ainda que vai fazer o que tiver ao seu alcance para que esta tragédia não se volte a repetir no futuro.