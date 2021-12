RUI VALIDO

Foi no final de setembro que Sofia Alves recorreu às redes sociais para anunciar que tinha sido avó. Entretanto, de regresso aos palcos, a atriz concedeu uma entrevista à revista Sexta e confessou ser uma avó 'babada'.



“Ele é a coisa mais linda! Sou uma avó babada. Não podia pedir mais. Estamos na fase do namoro do bebé e é extraordinário. Veio unir ainda mais as famílias, que cresceu com o Nuno (Homem de Sá), agora meu compadre. A vida é surpreendente”,contou.



De referir que o pequeno Martim é filho da enteada da atriz, Rita Cleto, e Marco Homem de Sá, filho do ator Nuno Homem de Sá.



“Eles não se conhecem através de nós. Neste caso, foram os filhos que aproximaram os pais e é extraordinário a trabalhar em conjunto”, acrescentou Sofia Alves, referindo-se a Nuno Homem de Sá, com quem atualmente partilha o palco.