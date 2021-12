O programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, desta quarta-feira, 8 de dezembro, perguntou a vários famosos como é que vão viver esta quadra natalícia e Sara Norte, que esteve no painel de comentadores, acabou por revelar o que pensa sobre o Natal.

"Já passei numa prisão o Natal. Estamos presas o ano inteiro, mas na noite de Natal tinhas 120 mulheres a chorarem porque era o único dia em que tínhamos comida que não era podre e era o único dia em que ninguém comia um grão de arroz. Há muita gente sozinha (...) as pessoas ficam muito mais pensativas", começou por contar.

Além disso, a atriz e comentadora revelou que houve Natais em que não ofereceu presentes e explicou porquê: "Não tinha um euro para gastar e não me senti culpada por isso. Para mim, o Natal é mais do que prendas. Já passei Natais em que não tinha dinheiro para prendas por não ter trabalho".

"Sinto a falta da minha irmã e da minha mãe todos os dias mas, no Natal, eu passo o dia inteiro de 24 e 25 a chorar, porque são datas em que as pessoas se recordam mais da solidão (...) Para mim, o Natal é o dia mais triste do ano", concluiu.

