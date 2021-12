O programa Passadeira Vermelha está de parabéns. O formato da SIC CARAS completa oito anos e mereceu uma emissão especial esta segunda-feira, dia 6 de dezembro, em que Rita Salema, uma das comentadoras, foi desafiada pelos internautas a contar "uma experiência engraçada passada num set de uma novela".

"Tenho uma gira com o José Raposo. Ele fazia de meu irmão e estávamos cheios de vontade de rir. Cada vez que um de nós abria a boca aquilo era um disparate, até que levámos um arraso de tal forma que tivemos de nos controlar. Aquilo era uma discussão comigo, ele começa a gritar imenso. Grita, grita e salta-lhe o pivot que me acerta e que cai. Tínhamos tanto respeito pelo realizador Álvaro Fugulin que não nos rimos. Ele fez o resto da cena sem o dente da frente e ficou. No final, ele foi apanhar o dente", contou a atriz.

Além disso, Rita Salema aproveitou a pergunta "porquê aceitar este convite de ser comentadora no Passadeira Vermelha?" para responder a um comentário que recebeu nas redes sociais. "Uma senhora no outro dia escreveu 'a Rita Salema deve estar no Passadeira porque não deve ter dinheiro para comer. Agora já tenho'. Estava aqui entalado", disse, deixando os colegas a rir às gargalhadas.

"Tem algum projeto em televisão de que se arrependa?", "É comprometida?" e "Será que a Rita Salema ainda se está a rir das músicas da Rosinha?" foram outras perguntas a que a atriz respondeu, conforme pode ver no vídeo acima.