Reprodução Facebook, DR

Nuno Homem de Sá foi um dos convidados do programa 'Júlia', da SIC, nesta segunda-feira, 7 de dezembro. Em conversa com Júlia Pinheiro, o ator de 59 anos assumiu adição ao álcool e consumo de drogas.

Durante mais de 30 anos, ingeriu álcool todos os dias, em parte devido à separação dos pais. Em entrevista à revista TV Guia, Nuno explicou que era "uma pessoa revoltada por dentro", chegando mesmo a envolver-se na rua com outros homens que lhe fizessem frente.

O ator chegou também a consumir drogas numa fase adulta, inclusive com os filhos. “Já fumei canábis com os meus filhos mais velhos, mas nunca é numa cena recreativa ou de lazer. Prefiro usar as plantas no sentido exploratório de vias que não são tão aparentes. Liga-me à natureza. Ver um pôr do sol com ou sem canábis é completamente diferente“, confessou. “A canábis abre-me os horizontes e liga-me à espiritualidade“, acrescentou.

No entanto, Nuno Homem de Sá adiantou que já não fuma "há quatro ou cinco meses", uma vez que "já me consigo sintonizar sem ajudas".