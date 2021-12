A Rainha Isabel II mostrou um fotografia inédita com os bisnetos esta quarta-feira, dia 8 de dezembro, durante uma audiência no Castelo de Windsor.

Segundo a revista Hello, na imagem, exposta numa mesa de apoio, pode ver-se Isabel II com o seu falecido marido, Duque de Edimburgo, e cinco dos seus 12 bisnetos. A Princesa Charlotte parece estar sentada no colo de sua bisavó, enquanto o irmão mais velho, Príncipe George, está atrás do sofá.

Já a filha mais velha de Peter e Autumn Phillips, Savannah, parece estar ao lado do seu bisavô, enquanto a irmã mais nova, Isla, está no lado oposto. A filha mais velha de Mike e Zara Tindall, Mia, parece estar sentada no meio.

Pela idade das crianças, a fotografia terá sido tirada antes de 2018, já que o Príncipe Louis e Lena Tindall não parecem estar presentes.

Veja abaixo a fotografia:

PA Images / Alamy Stock Photo