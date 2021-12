Getty Images

A família de Boris Johnson acaba de aumentar. O primeiro-ministro britânico e a mulher, Carrie Johnson, deram as boas-vindas à segunda filha em comum, esta quinta-feira, 9 de dezembro.

"O primeiro ministro Boris Johnson e a esposa, Carrie, anunciam o 'nascimento de uma menina num hospital em Londres", pode ler-se no comunicado citado pelo jornal The Sun.

"A mãe e a filha estão muito bem. O casal gostaria de agradecer à brilhante equipa da maternidade do Serviço Nacional de Saúde por todo o cuidado e apoio", lê-se ainda.

Recorde-se que Boris Johnson tem quatro filhos, fruto do anterior casamento com Marina Wheeler, uma filha com a consultora de arte Helen Macintyre e dois filhos nascidos da relação com a atual mulher.