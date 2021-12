Reprodução Instagram, DR

Luís Costa, conhecido também como DJ Magazino, perdeu a luta contra a leucemia. A notícia foi confirmada esta quinta-feira, 9 de dezembro, pela LUSA.

Nascido em Setúbal em 1977, iniciou a carreira de DJ aos 17 anos na sua cidade natal, tendo passado depois por vários palcos internacionais.

Em dezembro de 2019, Luís Costa foi diagnosticado com uma leucemia e, desde então, partilhou a sua luta com os seus seguidores nas redes sociais. Numa publicação do final de novembro, o artista dava conta que a "doença tinha regredido", após "três semanas arrasadoras" de tratamentos de quimioterapia no IPO de Lisboa. Apesar do seu estado de saúde débil, o DJ mostrava-se confiante na recuperação.