Foi em junho deste ano que Tony Carreira sofreu um enfarte do miocárdio, seis meses depois da perda da filha mais nova num trágico acidente de viação. O cantor, que raramente se pronunciou sobre o assunto, revelou agora novos detalhes sobre como tudo se passou.



"Naquele dia tive um enfarte e não desconfiei logo do que era", começou por dizer em entrevista à revista Sábado.



"Aquilo deu-me à meia-noite, às 6h da manhã a dor não passava. Liguei para um amigo, que me levou de carro até ao hospital. Não fui de ambulância", acrescentou, sem querer se alongar mais.



Recorde-se que o artista esteve internado durante dois dias no Hospital de Faro, tendo sido submetido a um cateterismo, de acordo com a SIC Notícias.