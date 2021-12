Numa emissão especial dedicada aos oito anos do programa Passadeira Vermelha, Pedro Crispim foi chamado a responder às perguntas indiscretas dos internautas.



Entre diversas questões, o stylist foi desafiado a escolher entre Ana Garcia Martins, também conhecida por Pipoca Mais Doce, e Liliana Campos.



"Como é possível isto acontecer?", questionou Pedro Crispim. "Na realidade, uma é a rainha da noite, a outra é a rainha do comentário mordaz, portanto, cada uma ocupa o seu trono“, acrescentou.



Contudo, a resposta 'não agradou' ao painel de comentares do programa e Pedro Crispim teve mesmo de fazer uma escolha. “Na realidade, neste momento da minha vida, eu vivo o presente. A rainha é a Liliana Campos“, afirmou, abraçando-se, em seguida, à apresentadora.



Veja o momento no vídeo acima!

Ler Mais