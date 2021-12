1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 7 de dezembro, foi um dia atribulado para Madalena Abecasis. A digital influnecer deu entrada no hospital com uma sinusite crónica, conforme fez saber através das redes sociais.



"Já tinha saudades disto", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde se mostra no hospital.



Entretanto, confirmado o diagnóstico, Madalena Abecasis aproveitou para agradecer a preocupação dos fãs. "Obrigada pela vossa preocupação. Não é um tumor maligno no cérebro quase a rebentar, nem um cancro nos pulmões como eu preconizava. Não estou a brincar, juro que achei que ia desta para melhor. Mas afinal é só uma sinusite crónica", afirmou.



Por estar no hospital, a digital influencer lamentou ainda não ter visto a reação hilariante dos filhos, Júlia e José, à árvore de Natal lá de casa.



"Eu no hospital com uma dor de cabeça filha da p*** e uma tosse de cadáver, até mandei mensagem à minha agência para tratar de tudo - uma coisa simples, só para os mais chegados, mas caro e com bom gosto - e eu cheia de pena de não ver a reação deles à cabrona da árvore de Natal, que me deu uma trabalheira desgraçada a montar, ainda por cima carregada de febre num esforço hercúleo para não desmaiar e espetar um ramo nos pulmões que me restam. Mas já vi que não perdi nada", escreveu em tom de brincadeira na sua página de Instagram.