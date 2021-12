NurPhoto

Todos os dias milhares de portugueses usam o Google para pesquisar sobre determinado tema, inclusive mostram-se curiosos acerca do mundo dos famosos. Num ano cheio de novidades, mas também tragédias, estes são os nomes mais populares de 2021, de acordo com os dados disponíveis no Google Trends.

Começamos por Rogério Samora, que teve uma paragem cardiorrespiratória no decorrer das gravações da novela Amor Amor, da SIC, em julho, e o seu primo tem partilhado atualizações sobre o estado de saúde do ator nas redes sociais. Segue-se Noah, o menino desaparecido da casa dos pais em Proença-a-Velha em junho.

O próximo nome mais pesquisado é Tony Carreira, que tem passado por momentos muito difíceis após a perda da filha, Sara Carreira, em dezembro do ano passado. Posteriormente, o músico sofreu um enfarte do miocárdio, emocionou na Gala dos Sonhos e confrontou a justiça portuguesa recentemente nas redes sociais.

Luis Filipe Vieira, Marisa Matias, Patrícia Mamona, Nelson Évora, Miguel Oliveira, Tiago Mayan e João Mário completam o top 10.

Além dos nomes nacionais, os portugueses também se interessam pela atualidade internacional. Como tal, os nomes mais pesquisados são Christian Eriksen, Alec Baldwin, Valentino Lazaro, Simone Biles, David Luiz, MC Kevinho, Bernie Sanders, Karol Conka, Linda Evangelista e Olivia Rodrigo.

As trágicas mortes de 2021

Relativamente aos famosos que faleceram este ano, começamos pela cantora brasileira Marília Mendonça, de 26 anos, que morreu no início de novembro num acidente de avião em Minas Gerais, no Brasil. Segue-se Maria João Abreu, uma atriz muito acarinhada pelos portugueses, que morreu aos 57 anos após sofrer um aneurisma cerebral.

MC Kevin também foi um dos nomes mais pesquisados. A morte do artista brasileiro, que caiu do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro, tornou-se bastante polémica com intrigas e acusações. Outras figuras públicas que chamaram a atenção são Quintana, Jorge Sampaio, Paulo Gustavo, Neno, Carlos do Carmo, Jorge Coelho e Igor Sampaio.