Um ano depois da morte de Sara Carreira, Tony Carreira não esconde o seu desagrado face à forma como as investigações ao acidente que vitimou a filha se têm desenrolado. Em entrevista à revista Sábado, o artista falou do luto e sobre o facto do caso se encontrar em segredo de justiça.

“No fundo, aprende-se a sobreviver com esta dor. O mês de dezembro é terrível, está aí à porta. Quando nos colocam nas nossas vidas uma coisa tão dura, só há duas hipóteses: é continuar cá ou não. Tenho de continuar cá”, desabafou.

“Faz parte do luto saber o que aconteceu. Não é para encontrar culpados. Já nada me vai trazer a minha filha. Nada. O que me interessa culpar por culpar alguém? Não é solução para mim. Qualquer pai a quem isso tenha acontecido tem direito de saber o que aconteceu”, destacou.

O artista não poupou nas críticas à Justiça. “Até hoje não tenho informação nenhuma. Se os outros pais me dizem que dura quatro anos, cinco, seis, sete, vai ser a mesma coisa comigo. Não sou mais do que os outros. Não me parece normal que um pai espere quatro anos para saber o que aconteceu ao filho numa estrada”, afirmou.

“Sou completamente impotente como milhares de pais na mesma situação. Isto não é Justiça, é outra coisa. Não perdi uma carteira à beira da autoestrada, para esperar quatro anos para saber onde ela está. Estamos a falar de uma vida, de muita gente envolvida, de pessoas que sofrem neste silêncio […] [O relatório da investigação] está em segredo de justiça para me proteger, aparentemente. Se é para me proteger, então peço que levantem o segredo de justiça. Não fui eu que o pedi. Por mim que o levantem”, acrescentou.

Em relação aos possíveis “culpados” do acidente, Tony Carreira atirou: “Vou esperar serenamente que daqui a quatro ou cinco anos a Justiça fale. Para todos nós, pais nesta situação, a Justiça devia aplicar uma palavra: Justiça”, completou.

Recorde-se que Sara Carreira perdeu a vida num trágico acidente de viação em dezembro do ano passado, na A1. Ivo Lucas, namorado da jovem cantora, também seguia no automóvel, tendo sofrido diversos ferimentos.