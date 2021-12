Nuno Homem de Sá esteve esta segunda-feira à conversa com Júlia Pinheiro e acabou por assumir que consumiu álcool e drogas.

"Quem se mete no álcool tem sempre a porta aberta para qualquer coisa a seguir. Tive alguns encontros com algumas drogas ilícitas", começou por contar e assumiu: "Sim [era uma adição]. Depois de 30 e tal anos a beber álcool todos os dias à noite...".

"As drogas foram acompanhando aqui e ali, pontualmente, nunca continuadamente, nomeadamente cocaína e anfetaminas. As anfetaminas ajudaram imenso para estudar nos Estados Unidos, que eu tinha três empregos e tinha que estudar, foi assim uma coisa... Não recomendo a ninguém, obviamente. Ao terceiro dia sem dormir já via Jesus. Não recomendo, mas na altura fazia sentido", continuou.

Apesar de tudo, o ator confessa que, se pudesse voltar atrás, teria seguido por outro caminho: "Acabei por tomar montes de decisões irrefletidas na minha vida devido ao álcool. Eu não faltava ao trabalho, aguentava muito bem a minha parte profissional, só que pessoalmente podia ter feito coisas muito mais interessantes em vez de beber uns copos e dizer disparates (...) Perdi imensas horas de vida com coisas que não interessavam e podia ter feito outras".

"Obviamente [que estava a preencher um vazio]. Era aquela história toda de separação dos meus pais, ter que ficar crescido de repente para poder tomar conta da minha irmã...", explicou.

O lado espiritual ajudou Nuno Homem de Sá a largar os consumos excessivos: "Eu deixei de beber álcool porque consegui ter um diálogo honesto comigo próprio que nunca teria conseguido se não tivesse ido à selva".

