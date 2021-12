Foi durante o programa The Nick Cannon Show desta terça-feira, dia 7 de dezembro, que Nick Cannon surpreendeu o público ao revelar que o seu filho Zen, de apenas cinco meses, morreu com um tumor no cérebro.

"No fim de semana, perdi meu filho mais novo para uma doença chamada hidrocefalia... cancro no cérebro", disse.

Segundo o The Mirror, o estado de saúde do filho do ator e apresentador deteriorou-se durante a celebração do Dia de Ação de Graças, período em que o tumor cresceu rapidamente.

Foi em lágrimas que Nick Cannon contou que passou o último fim de semana com Zen na Califórnia, nos seus últimos momentos de vida.

Veja abaixo o momento:

O ator e apresentador explicou ainda que voltou rapidamente ao trabalho após a tragédia porque precisava de se manter ocupado e afirmou que o respetivo episódio foi uma "celebração da vida" para Zen.

Zen nasceu em junho, fruto da relação de Nick Cannon com a modelo Alyssa Scott. Trata-se do sétimo filho do ator e apresentador, que é ainda pai dos gémeos Monroe e Moroccan, fruto do casamento terminado com Mariah Carey, de Golden Cannon, de cinco anos, Powerful Queen, de um, e dos gémeos Zion Mixolydian e Zillion Heir, que nasceram antes de Zen.