Steve Granitz

Se viu 'The Flintstones' ou 'The Big Lebowski' certamente se irá lembrar de John Goodman. O ator chegou a pesar 180 quilos, mas decidiu fazer uma mudança drástica no seu estilo de vida em 2018: deixou de beber bebidas alcoólicas e contratou um personal trainer.

Três anos após a decisão, o norte-americano de 69 anos viu os frutos do seu trabalho. John surpreendeu (e deixou os fãs chocados) ao surgir recentemente no 'red carpet' do lançamento de 'The Freak Brothers'. De acordo com o Daily Mail, o ator perdeu 90 quilos.

Kevin Winter

Em 2017, o ator falou em entrevista à ABC sobre a sua perda de peso. "Antigamente, eu tirava três meses de descanso, perdia entre 20 e 30 quilos e recompensava com qualquer outra coisa e simplesmente voltava aos meus velhos hábitos. Desta vez eu queria fazer isso devagar. Mexendo-me, fazendo exercícios. Estou a chegar a uma idade em que não posso mais ficar parado", afirmou. No ano seguinte, deu o grande passo e realizou aquele que era o seu objetivo.