Bruno Cabrerizo esteve estar terça-feira à conversa com Júlia Pinheiro e falou sobre os filhos Elia José, de oito anos, e Gaia, de dez, fruto da relação com a ex-mulher, Maria Caprara.

"Conheci uma italiana chamada Maria, é a mãe dos meus filhos. Quando a conheci ainda jogava à bola, estava no último ano como jogador", começou por contar e continuou: "A gente queria [um filho] mas não vinha. Depois que a gente relaxou, veio. O Elia já foi um ótimo acidente".

A relação de sete anos com Maria Caprara chegou ao fim e os filhos ficaram a viver com a mãe em Itália. "Moro em Itália por conta deles. Quando não estou a trabalhar aqui [Portugal] ou no Brasil, eu estou em Itália", disse.

De seguida, Júlia Pinheiro mostrou-lhe um vídeo de Elia José e Gaia e o ator não conteve em lágrimas. "Eu jurei que não ia chorar. Os meus filhos são a minha vida. Tudo o que eu faço faço por eles e para eles. Aprendi uma coisa depois de eles nascerem que eu já falei para eles: 'o meu amor por vocês, vocês não têm noção do que é que é e que vocês também terão noção no dia em que tiverem filhos'", afirmou.

"Estou quase há três meses sem vê-los e eu sou bem presente na vida deles. Eu ligo para eles, ligo para a mãe, para a baby sitter, chego a ser chato. Prefiro pecar pelo excesso do que ser ausente. Eles nunca vão poder dizer que eu não ligava para eles ou que eu era ausente", finalizou.

Recorde-se de que Bruno Cabrerizo está de volta a Portugal e vai integrar o elenco da nova novela da SIC, juntando-se a nomes como: a nomes como: Lourenço Ortigão, Filipa Areosa, Rita Blanco, Alexandra Lencastre, Diogo Amaral, Jorge Corrula, Paula Lobo Antunes, João Reis, Dânia Neto, Raquel Tavares, entre outros.

Veja AQUI a entrevista completa no programa Júlia.