Dave J Hogan/Centrepoint

Recentemente, o príncipe William recordou um dos momentos mais constrangedores da sua vida. O marido de Kate Middleton falou sobre o dia em que subiu ao palco, em 2013, e cantou com Taylor Swift e Jon Bon Jovi, a música 'Livin' on a Prayer'.

"Não acredito que estou a contar esta história. Há dez anos, fui a um evento de angariação de fundos para jovens sem-abrigo e nesse mesmo evento estavam Taylor Swift e Jon Bon Jovi", começa por dizer.

"Estava sentado com a Taylor Swift do meu lado esquerdo. Depois do Jon cantar a primeira música houve uma pausa e ela virou-se para mim. Colocou-me a mão no braço, olhou-me nos olhos e disse 'Vamos William. Vamos cantar'", recordou. "Até hoje não sei o que se passou comigo (...) Mas, francamente, se a Taylor me coloca a mão no braço, me olhas nos olhos e diz 'Vem comigo...'. Eu segui-a como um cachorrinho e pensei 'Sim, é uma óptima ideia. Vou contigo".

"Fui até ao palco em transe. Durante a música pensava 'estou aqui no palco a cantar ao vivo e nem sei a letra?'", contou explicando que acabou por tentar aproveitar o momento já que a audiência estava a gostar do momento.

"Estava desesperado a tentar lembrar-me da letra. Por baixo do meu laço estava completamente suado. Parecia um pântano", disse divertido.

AFP