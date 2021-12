Reprodução Instagram, DR

Este domingo, dia 5 de dezembro, Carolina Pinto partilhou um vídeo ternurento com o companheiro, Marco Costa.

A namorada do pasteleiro publicou na sua conta oficial do Instagram, um momento com Marco, deixou-lhe uma declaração de amor na legenda da publicação e revelou ainda um pormenor.

"O amor é assim, pelo menos para mim. Estou pálida como tudo, com uma tatuagem no dedo de 2008 que não lembra a ninguém mas mais feliz era impossível", pode ler-se.

Para além dos vários comentários dos fãs, Marco Costa retribui ainda a declaração de amor: "Hahaha és tão totó. Amo-te"