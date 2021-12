Reprodução Instagram, DR

Dolores Aveiro viveu uma noite bem animada esta sexta-feira, 3 de dezembro. É que a matriarca da família Aveiro, adepta fervorosa do Sporting Clube de Portugal ficou no auge da felicidade depois da vitória do clube contra o Benfica.

Mais feliz que nunca, a sportinguista partilhou um vídeo da celebração na sua conta de Instagram onde surge aos pulos, de mãos no ar, bem feliz enquanto canta o hino do seu clube do coração. Ora veja abaixo!

Parece que não há dúvidas quanto ao clube que faz a mãe de Cristiano Ronaldo vibrar!