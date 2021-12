Reprodução Instagram, DR

Margarida Corceiro encontrou o presente perfeito para o Natal. Nas redes sociais a suposta namorada de João Félix mostrou as últimas novidades de lingerie da Women's Secret.

"Se sair com frio já custa, com este conjunto da Women's Secret então, daqui já ninguém me tira. Esta coleção tem coisas mesmo giras e confortáveis, perfeitas para os presentes de Natal!", escreveu na legenda das fotos que pode ver abaixo.

Quem não ficou indiferente à publicação foram os fãs, que se mostraram deslumbrados com a beleza da atriz, como aliás é costume: "És perfeita", "Sexy", "Simplesmente WOW", "Uau", "Linda e maravilhosa".

