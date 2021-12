Foi no passado fim de semana, com a celebração do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, que Bradley Cooper e Irina Shayk foram fotografados juntos em Nova Iorque, ao lado de Anne Hathaway e do marido.

De mãos dadas com a filha Lea, de quatro anos, ambos surgem juntos e cúmplices (como pode ver nas imagens abaixo), e depois de terem sido fotografados sozinhos e agarrados um ao outro, dias antes, como pode ver aqui.

Neste feriado popular dos Estados Unidos são muitas as famílias que aproveitam para estar juntas antes do Natal, mas os rumores sobre a possível reconciliação do ator e da modelo russa têm aumentado.

O casal namorou em 2015 e separou-se no verão de 2019, meses depois de terem surgido rumores de romance entre o ator norte-americano e Lady Gaga, que nunca se provaram verdadeiros.