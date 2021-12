Foi no passado dia 26 de novembro, que Filipa Torrinha Nunes e Mónica Sintra afirmaram no programa da SIC, Alô Portugal, que acreditavam que Vanessa Martins estaria grávida, analisando algumas fotografias. Alguns meios de comunicação replicaram a "notícia" e a influencer mostrou-se revoltada, acabando por desmentir. O assunto foi comentado esta quarta-feira no programa da SIC Caras, Passadeira Vermelha.

"Filipa Torrinha Nunes e Mónica Sintra, pelas fotografias, deduziram que a Vanessa estaria grávida, Envolve um tema muito sensível que é a gravidez e envolve colegas nossas que já estiveram aqui, mas não é por isso que no Passadeira Vermelha deixamos de falar, aliás tem de ser falado", começou por dizer Liliana Campos.

"Este comentário que suscitou este direito de resposta, este post da Vanessa, foi feito aqui no programa da manhã da SIC por uma colega nossa que já passou aqui pelo Passadeira e o termo que ela usou é que era um exclusivo e, na realidade, um exclusivo não é uma suposição, Portanto, o termo que a Filipa usou não foi o mais correto, mas isso se calhar tem a ver com a imaturidade televisiva, que é perceber os termos que podem ser usados em televisão e os que não devem ser utilizados em televisão, a não ser que exista realmente essa certeza absoluta. Existe uma responsabilidade em quem dá a notícia, seja num tema cor de rosa seja num tema sério", comentou Pedro Crispim.

Recorde-se de que Filipa Torrinha Nunes afirmou: "Há aqui à partida uma gravidez e é o nosso exclusivo", conforme pode ver no vídeo abaixo.