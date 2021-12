Reprodução Instagram, DR

Foi em agosto que Rita Mendes deu as boas-vindas ao terceiro filho. No entanto, o primeiro mês após o nascimento do pequeno Duarte foi de sobressalto para a antiga apresentadora. O menino esteve internado durante mais de uma semana.

"O Afonso só conheceu o irmão neste fim de semana. Só o conheceu com três meses porque nós tivemos aqui alguns percalços, nomeadamente o internamento, que eu nunca falei, posso falar hoje publicamente. Ele teve uma bronquiolite e ficámos mais de uma semana internados", contou em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, no programa Dois às 10.



"Foi um susto", salientou. "Ele fez um mês no hospital. Foi super marcante para mim porque foi no mesmo hospital onde eu tive o bebé [...] Teve ventilação. Foi um herói desde pequenino", rematou.

Recorde-se que Duarte é fruto da relação de Rita Mendes com Gui de Campos Luís. A DJ é também mãe de Afonso Luz, de 10 anos, Matilde Estrela, de oito, frutos de relações anteriores.