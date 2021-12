Instagram

Foi no início de outubro que Ricardo Martins Pereira concedeu uma entrevista a Júlia Pinheiro, onde falou recente processo de divórcio com Ana Garcia Martins, que fez correr muita tinta na imprensa nacional.

Entre várias declarações, o jornalista recordou o casamento com a blogger e falou ainda do seu papel na carreira da ex-mulher.

“Ela não pode falar de um momento importante da vida ou da carreira dela em que eu não estivesse ao lado dela, em que eu não me interessasse […] em toda a carreira dela eu estou lá e estou lá atrás a fazer esse trabalho e esse papel”, confidenciou na altura.

Entretanto, esta quinta-feira, 2 de dezembro, Ana Garcia Martins esteve no programa Três da Manhã, da Rádio Renascença, e foi desafiada por Ana Galvão a comentar a declaração do ex-marido.

“Acho que soou pior do que aquilo que foi na realidade. Quando estás com uma pessoa 12 anos é normal que a outra pessoa te apoie de alguma maneira. O pressuposto de casares com alguém é um bocadinho esse, é que a outra pessoa esteja lá para ti como eu sei que também estive lá, que também o apoiei numa data de coisas”, começou por dizer.

>> RICARDO MARTINS PEREIRA REVELA RELAÇÃO DIFÍCIL DE ANA GARCIA MARTINS COM O ENTEADO: "FUGIA DA PRESENÇA DELE"

"Sem dúvida que me apoiou em inúmeras coisas, nomeadamente incentivou-me. Eu sou muito pouco crente no meu valor ou num eventual potencial que possa ter. Às vezes preciso que sejam as pessoas a dizer: ‘Vai, tu consegues’ e a desafiar-me, tirar-me da minha zona de conforto", continuou.

“Acho que ele teve um papel imprescindível nisso, de me motivar e de me dar confiança que eu na tinha em várias coisas, mas acho que há lai uma coisa base e de inata que também fez com que… Quando o blogue nasceu eu não o conhecia, por exemplo, e o blogue foi tendo sucesso. Já tem 18 anos”, rematou.

Recorde-se que Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira oficializaram o divórcio no passado mês de julho. O ex-casal, que trocou alianças em setembro de 2010, tem dois filhos em comum: Mateus, de oito anos, e Benedita, de três.