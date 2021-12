Getty Images

Já pensou como seria se Britney Spears fizesse parte da familia real? É que, de acordo com um biógrafo, isso poderia ter acontecido. O príncipe William terá mantido uma relação virtual com a artista pop antes de casar com a atual esposa, Kate Middleton.

Em entrevista à US Weekly, o escritor Christopher Andersen, autor de 'Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan', explicou a relação inusitada. “[William e Britney Spears] tentaram encontrar-se quando eram jovens e ele também teve um tipo de relação cibernética semelhante com Lauren Bush, modelo e sobrinha do presidente [George W.] Bush”, revelou.

No entanto, o duque de Cambridge não levou o relacionamento com a cantora mais adiante. “Pode ter havido conversas por telefone, mas não me recordo de eles terem conseguido encontrar-se durante esse período”, acrescentou ainda. É importante referir que em 2002, Britney admitiu que "trocaram e-mails e era suposto ele ter ido ver-me. Não aconteceu".

O príncipe William também teve "um franquinho" por outro celebridade, antes de conversar com Britney Spears. Trata-se de Cindy Crawford. "Ele tinha uma grande paixão por ela. Acho que isso é muito fofo. A princesa Diana, sendo o tipo de pessoa que era, marcou um encontro [com Cindy] quando ele tinha uns 14 anos", contou o escritor.