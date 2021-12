SIC

Manuel Marques anunciou o fim do seu casamento de quase 15 anos com Ana Martins, com quem tem duas filhas, no fim de junho. Agora, o ator de 46 anos está a viver um romance com a Beatriz Barosa, 22 anos mais nova.

A atriz de 24 anos tinha contado que já tinha conhecido as filhas do namorado, Inês, de 14 anos, e Elisa, de seis, referindo, na altura, estar "a fluir tudo naturalmente". Mas será que as meninas aceitaram bem a separação dos pais? “Estou a viver uma fase muito feliz, claro que sim. Nem fazia sentido se não fosse assim. Para as minhas filhas foi fácil a adaptação [à separação], muito fácil", disse o ator em entrevista revista Caras.

"Tem sido uma transição, como é óbvio, mas tem estado a decorrer com toda a normalidade. Estamos bem”, acrescentou.