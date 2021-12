Ben Affleck e Jennifer Lopez decidiram dar uma nova oportunidade ao amor 17 anos depois de terem colocado um ponto final na relação e parece que estão mais felizes do que nunca. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o ator abriu o seu coração e falou sobre os sentimentos que tem pela companheira.

Segundo o site da Hola, Ben Affleck explicou que não quer falar da sua vida pessoal com a imprensa, pois não quer repetir o erro que cometeu no passado. Ainda assim, contou que tudo começou de uma forma "muito bonita", mostrando-se apaixonadíssimo, ao ponto de confessar que não descarta a possibilidade de subir ao altar com Jennifer Lopez. “O mais importante é ser um bom pai. Em segundo lugar, ser um bom homem. E uma boa pessoa. E também um bom marido. Esperançosamente", disse.

“Estou ciente de que outras pessoas não chegam sequer a ter uma primeira oportunidade. Eu tive uma segunda oportunidade na minha carreira. Eu tive uma segunda oportunidade como ser humano", acrescentou.

Apesar de dar poucos detalhes sobre o namoro, Ben Affleck não escondeu que se encontra numa fase muito feliz da sua vida.

Recorde-se de que o casal cancelou o noivado em 2003 e, em 2004, anunciou a separação. Foram os próprios que revelaram que a pressão mediática tinha ditado o fim da relação.