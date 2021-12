Isabel Figueira revelou que este Natal não terá a companhia dos dois filhos, Rodrigo e Francisco.

"O meu Natal este ano vai ser sem os meus filhos", começou por dizer antes de contar que a quadra será passada com os seus pais e com o seus amigos.

"Vou dividir-me e acabo por preencher aquele vazio que faz parte e que já estamos habituados", sublinhou no programa de Claúdio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Isabel Figueira é mãe de Rodrigo, de 15 anos, fruto do anterior casamento com César Peixoto, e Francisco, de oito, da relação com o empresário João Sotto Mayor, para a consoada de Natal.

"De 24 para 25 passo em casa de amigos, o almoço do dia de Natal é com a família. Temos de olhar para as coisas, aceitar e sermos leves. E os meus amigos também fazem parte da minha família, passo Natais felizes na mesma quando não estou com os meus filhos, porque consegui arranjar uma estrutura e uma dinâmica para não sentir tanto essa falta”, disse numa entrevista à Caras.