O filho mais novo de Quim Barreiros sofreu um grave acidente de mota que o levou às urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa, onde estava internado. Agora, o cantor deu novidades sobre o estado de saúde de Emanuel.

"Dentro do mal, está bem. Está estável, já saiu do hospital", contou a Manuel Luís Goucha. A recuperar, em casa, o filho terá de usar moletas nos próximos tempos. Quim Barreiros explicou ainda ter vivido um grande susto e confessa que gostaria que o assunto não tivesse saído na imprensa.

"Eu até pedi ao Correio da Manhã para não publicarem, porque isto é um acidente como há milhares a toda a hora… mas [o jornal] publicou“.

Segundo o Correio da Manhã, o filho do artista sofreu fraturas na perna esquerda (uma delas no fémur) e numa mão, assim como múltiplas escoriações.



Recorde-se que Emanuel é fruto de uma relação do popular cantor português com uma fã. "Ele nasceu em França e foi educado em França [...] Sempre que há férias o menino, desde muito pequenino, vem para a nossa casa", contou o artista em 2016 no extinto programa Você na TV.